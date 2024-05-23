الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على مستريح فاقوس "أبوعلاء" بمطار القاهرة قبل هروبه

مستريح الشرقية
مستريح الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي من ضبط مستريح الشرقية أثناء محاولة هروبه خارج البلاد.

وكشف مصدر أمني أنه تم القبض على رجل أعمال  شهرته “أبوعلاء” مقيم بمركز فاقوس بالشرقية ومعه 4 سيدات أثناء محاولة هروبه خارج البلاد عقب استيلائه على ما يقرب من نصف مليار جنيه حصيلة النصب على أهالي مركز فاقوس بالشرقية بزعم توظيف أموالهم.

كان تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، عدة بلاغات من الأهالي تفيد بتعرضهم للنصب من قبل شخص يدعى “أبوعلاء” وأخذ أموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح شهرية عالية وعندما طالبوه برد المبالغ تهرب منهم وترك منزله. 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغات وبتتبع خط سير المتهم تمكن رجال الأمن من القبض عليه بمطار القاهرة ومعه 4 سيدات متهمات بالنصب على المواطنين. 

تم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط مستريح الشرقية اثناء محاولة هروبه خارج البلاد ابو علاء اهالي مركز فاقوس بالشرقية

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