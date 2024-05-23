باحث: جرائم إسرائيل فى غزة تُسرع وتيرة اعتراف دول أوروبا بالدولة الفلسطينية

أكد محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن محكمة العدل الدولية ستصدر غدًا مزيد من التدابير الإضافية ضد إسرائيل، ولكن قراراتها لا تعيرها إسرائيل اهتماما مع الدعم الأمريكى، مشيرًا إلى موقف أمريكا المعارض لطلب المدعي العام للمحكمة الجائية الدولية ضد إسرائيل والدعم المتواصل يجعلها غير مهتمة بالمحافل الدولية.

وأضاف محمد عبد الرازق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، على قناة "دي إم سي"، أن هناك إصرارا إسرائيليا على تنفيذ عملية في رفح الفلسطينية والتأثير على المدنيين، مؤكدًا أن رفح هي الملاذ الأخير للمواطنين الفلسطينيين ولا يجدون ملاذًا غير هذا المكان وما يحدث من انتهاكات وجرائم إسرائيلية يعطي مسارعة للدول للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأوضح محمد عبد الرازق، أن دول أوروبا تدرك حجم الجرائم والأهوال التى يراها الشعب الفلسطينى من قبل الاحتلال وهذا ما سرع وتيرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مضيفا: "ربما سيكون هناك اعترافات متولية بالدولة الفلسطينية من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية ارتباطًا بالإدراك الذي أصبح متناميًا أن إسرائيل لا تريد سلامًا في المنطقة ولا وقف إطلاق النار وهو أمر مخالف للشرعية الدولية والمجتمع الدولي".