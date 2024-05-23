الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اليوم" يعرض تقريرًا يرصد موقف الرئيس الأمريكى جو بايدن من إسرائيل

جو بايدن
جو بايدن

عرض برنامج "اليوم"، تقريرًا تليفزيونيًا، على قناة “دي إم سي”، يرصد مواقف وتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن من الموقف الإسرائيلي، وتحدث التقرير عن أن المواقف كفيلة بالتعبير عن حجم الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ إعلانها في عام 1948 ودعم متواصل على جميع الأصعدة، اقتصاديًا وعسكريًا وسياسيًا.

وكشف استطلاع جديد للرأي النقاب عن أن توجه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لتقييد المساعدات الأمريكية المقدمة لإسرائيل من شأنه أن يعزز فرص بايدن في حصد أصوات الولايات الرئيسية في سباق الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

وأظهر الاستطلاع، وفقًا لموقع إنترسبت الأمريكي، أن واحدًا من بين كل خمسة ديمقراطيين ومستقلين في ولايات ويسكونسن وأريزونا وميشيجان وبنسلفانيا ومينيسوتا يرى أن نهج بايدن في التعامل مع الحرب الدائرة في غزة يجعل من غير المرجح أن يصوتوا له في انتخابات نوفمبر المقبل.

ووفقًا للاستطلاع، قال اثنان من كل خمسة من المشاركين إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم وتقييد المساعدات لإسرائيل سيعزز من فرص قيامهم بالتصويت لصالح بايدن في الانتخابات المقبلة.

ووفقًا للاستطلاع فإن حوالي 75% من المشاركين قالوا إنهم من المؤيدين لبايدن، بينما قال 25% إنهم يدعمون إما الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أو مرشحًا ثالثًا.

وبحسب الاستطلاع- الذي يأتي قبل حوالي خمسة أشهر فقط من الانتخابات العامة- قال حوالي 30 إلى 40% ممن شاركوا في الاستطلاع من مختلف الولايات إن مساهمة واشنطن في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، فضلًا عن تشديد القيود التي تضعها الإدارة الأمريكية للمساعدات التي تقدمها لإسرائيل، سيدفعهم للتصويت لصالح بايدن.

دي ام سي اليوم

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