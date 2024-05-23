بسبب درس خصوصى.. فنى ديكور يقتل مدرسًا فى أشمون

لقى مدرس مصرعه إثر تلقيه عدة طعنات وجهها له فني ديكور، من سلاح أبيض بمدينة أشمون في محافظة المنوفية، ونجحت قوات الأمن في القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية مع بلاغ تلقاه اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، من العميد محمد أبوالعزم، مأمور مركز أشمون، يفيد بمصرع مدرس على يد فني ديكور.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، بقيادة الرائد أحمد ندا، رئيس المباحث، وتبين من المعاينة مقتل “عبدالعظيم ح، مدرس” على يد المتهم "ب، ح"، حيث سدد له الأخير عدة طعنات بسلاح أبيض وألقت القوة الأمنية القبض عليه.



وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهم وزوجته “طالبة مقيدة في السنة الثالثة بمدرسة التجارة" وتدعي “و ف”، بعد أن خالفت أوامره بعدم الذهاب إلى المدرس “المجني عليه” لحضور درس خاص.

وأكدت التحريات أن زوجة المتهم خالفت أوامره وذهبت لحضور درس خاص عند المجني عليه لتعثرها دراسيًا واقتراب موعد امتحانات آخر العام، فقرر المتهم الانتقام من المدرس فتوجه إلى منزله ودارت بينهما مشادة كلامية، وجه على أإثرها المتهم للمدرس عدة طعنات أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.