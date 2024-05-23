للعام الثالث.. "إي فاينانس" ترعى المؤتمر الدولي للأمن السيبراني caisec كشريك تكنولوجي

قال المهندس يحيى الجوهري رئيس قطاع أمن المعلومات بمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إن مجموعة "إي فاينانس" لها الشرف للمشاركة والرعاية كشريك استراتيجي للمرة الثالثة على التوالي للمؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلوماتCaisec”24.



وأكد في كلمته خلال المؤتمر الصحفي التحضيري للإعلان عن تفاصيل وموعد إطلاق النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي لأمن المعلومات caisec، أن المؤتمر أصبح واحد من أهم المؤتمرات على الساحة الإقليمية والدولية، وقد تأكد ذلك خلال العامين الماضيين، من خلال حجم الخبراء والشركات الكبرى المشاركة والتمثيل الحكومي رفيع المستوى وكذلك النتائج والتوصيات وردود الأفعال المتميزة جدًا.



وأضاف أن الاتجاه الإقليمي والتوسعات الجديدة للمؤتمر خلال العام الحالي تعتبر خطوة متميزة جدًا برعاية مجلس الوزراء وجامعة الدول العربية لأن المخاطر والحلول والأفكار لم تعد محلية فقط بل عربية وعالمية أيضًا، معربًا عن اعتزازه بالاستضافة والمشاركة في المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق مؤتمر ومعرض Caisec”24 لهذا العام 3 و4 يونيو 2024.



وأعلنت شركة "ميركوري كوميونيكيشنز" – المنظمة لمؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec’24 – عن إطلاق النسخة الثالثة من الحدث الأكثر تخصصًا في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا Caisec’24، والذي يُعقد على مدار يومي 3 و4 يونيو 2024 بفندق النيل ريتز كارلتون، تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وبالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات (الإيكتوا)، وبمشاركة أكثر من 20 وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية مصرية، وعشرات الوزارات والكيانات والشركات العربية والدولية.



وينطلق الحدث بدعم من المجلس الأعلى للأمن السيبراني التابع لمجلس الوزراء، ووزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي المصري، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية، ومعهد التخطيط القومي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتحالف أمن الحوسبة السحابية CSA (فرع مصر)، ومنظمة أمن المعلومات ISSA (فرع مصر).



وتحت شعار "تأمين المستقبل" Securing the Future تطلق نسخة عام 2024 من مؤتمر ومعرض Caisec’24 مرحلة متطورة من فعاليات الأمن الإلكتروني في المنطقة، عبر البناء على الخبرات المكتسبة من نجاح النسختين السابقتين، حيث الجمع بين كافة الأطراف الفاعلة في قطاعات ومنظومات التأمين التكنولوجي حول العالم، لتمكين زوار الحدث من الاطلاع على أبرز التهديدات التقنية، وأفضل ممارسات وأساليب مواجهتها، وأحدث الاتجاهات والحلول العملية والاستراتيجيات بقطاع الأمن السيبراني، والأجيال الجديدة من الابتكارات المصممة لمواجهة أخطار المستقبل.

وينطلق Caisec’24 بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا و40 شركة عارضة، و4500 زائر، يساهمون عبر 110 جلسات في تقديم كنوز معرفية نادرة في مجالات أمن المعلومات والحماية من المخاطر الرقمية والتهديدات السيبرانية، حيث يطرحون رؤاهم وخبراتهم العملية من خلال حلقات نقاش ثرية وورش عمل احترافية وعروض تقديمية أكثر عمقًا وأسهل استيعابًا.



وتكشف قائمة المشاركين في Caisec’24 عن الأهمية الكبيرة التي يحظى بها في أوساط ودوائر صنع القرار الحكومية والاستثمارية في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تشارك وزارة الدفاع المصرية مع 14 من الإدارات والهيئات والأكاديميات والكليات التابعة لها، بما في ذلك هيئة البحوث العسكرية وإدارة نظم المعلومات، وإدارة الإشارة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



كما تشارك هيئات مدنية مصرية ذات ثقل كبير على مستوى العمل التنفيذي والرقابي والتشريعي، بما في ذلك مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وهيئة قناة السويس والبورصة المصرية، ووكالة الفضاء المصرية، ووزارات العدل، والداخلية، والتربية والتعليم، إلى جانب أعضاء مجلس النواب من ذوي الصِلة.



ويستضيف Caisec’24 نخبة رفيعة المستوى من ممثلي الجهات والوزارات والهيئات الحكومية لدول المنطقة، بما فيهم ممثلين عن وزارة الآثار السعودية، ووزارتي الداخلية والبترول من المملكة البحرينية، ووزارة البترول الكويتية، والبنك المركزي العماني.