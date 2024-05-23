"يوروباروميتر": غالبية الأوروبيين متفائلون بشأن مواجهة التحديات العالمية الحالية

كشف استطلاع للرأي أجراه مقياس "يوروباروميتر" الاستقصائي التابع للمفوضية الأوروبية اليوم الخميس، أن أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، متفائلون حيال مواجهة التحديات العالمية الحالية مع تأكيد رغبتهم في رؤية الاتحاد الأوروبي أقوى وأكثر استقلالية.

وأفاد الاستطلاع- الذي نقلته المفوضية الأوروبية عبر موقعها الرسمي- أن أكثر من ثلاثة أرباع الأوروبيين، أي ما تعادل نسبته 77%، أيدوا سياسة دفاعية وأمنية مشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي بينما وافق أكثر من سبعة من كل عشرة مواطنين في الاتحاد الأوروبي "71%" على أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تعزيز قدرته على إنتاج المعدات العسكرية.



وفي الوقت نفسه.. أيد ما يقرب من سبعة من كل عشرة مواطنين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 69% سياسة خارجية مشتركة للدول الأعضاء حيث وافق أكثر من ثلثي المواطنين على أن الاتحاد الأوروبي هو مكان للاستقرار في عالم مضطرب "67%" وأن الاتحاد الأوروبي لديه القوة والأدوات الكافية للدفاع عن المصالح الاقتصادية لأوروبا في الاقتصاد العالمي "69%".

ووفقا للأوروبيين، فإن شئون الأمن والدفاع لابد أن تستحوذ على اهتمام وأولوية العمل الأوروبي بنسبة 34% على المدى المتوسط تلى ذلك شئون المناخ والبيئة بنسبة 30%" فيما جاءت الصحة "26%" في المرتبة الثالثة والاقتصاد والهجرة في المرتبة الرابعة كلاهما 25%.

وفي الوقت نفسه، أعرب ما يقرب من نصف المواطنين "46%" عن اعتقادهم بأن ضمان السلام والاستقرار سيكون له أكبر تأثير إيجابي على حياتهم على المدى القصير يليه تأمين إمدادات الغذاء والصحة والصناعة في الاتحاد الأوروبي "28%" ثم توفير المزيد من فرص العمل وإدارة الهجرة بنسبة 26%.

ومن بين الأزمات الأخيرة، حظت العمليات العسكرية الروسية بالتأثير الأكبر على الطريقة التي نظر بها مواطنو الاتحاد الأوروبي إلى المستقبل بنسبة 42% يليها قضايا الصحة والأوبئة بنسبة 34% والأزمات الاقتصادية والمالية بنسبة 23%.. حسب الاستطلاع.