الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بالموافقة على اتفاق تعاون مالى بين مصر وألمانيا

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون المالى بمبلغ 80 مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، وآليات إدارة المخاطر.

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 612 لسنة 2023 بشأن الموافقة على «اتفاق التعاون المالى بمبلغ (80) مليون يورو بين حكومتة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، وآليات إدارة المخاطر» رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر:

(مادة وحيدة) تنص على «اتفاق التعاون المالى بمبلغ (80) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة والدعم المالى لمبادرة التعليم الفنى الشامل، وآليات إدارة المخاطر»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1445 هــ (الموافق 31 ديسمبر سنة 2023).

ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته فى 25 فبراير سنة 2024 م.على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى لعام 2020 إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية انطلاقًا من روح العلاقات الودية القائمة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، ورغبة فى توطيد وتعزيز هذه العلاقات الودية من خلال التعاون المالى المبنى على روح المشاركة، وإدراكًا بأن الحفاظ على هذه العلاقات يشكل أساسا لهذا الاتفاق؛ وعزمًا على المساهمة فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمناسبة بيئيًا فى جمهورية مصر العربية، وبالإشارة إلى محضر المفاوضات الحكومية بتاريخ 4 نوفمبر 2020.