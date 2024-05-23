رئيس التنشيط السياحى: التنسيق مع "المتحدة" للترويج للمزارات الدينية والسياحية بسانت كاترين

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة التنشيط السياحي، إنه تم التنسيق مع "الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية" للترويج للمزارات الدينية والسياحية بمدينة سانت كاترين، لافتًا إلى ما تم توجيهه من دعوة لعدد من القنوات العالمية في هذا الصدد.

وأضاف: بدأنا زيارات صحفية لكثير من الصحفيين العالميين، حيث قاموا بزيارة "سانت كاترين"، وبدأوا نشر قصص صحفية عن المدينة؛ للترويج لأعمال التطوير التي تتم في هذه المنطقة الفريدة.

وتابع رئيس هيئة التنشيط السياحي: نعمد خلال المعارض السياحية، وفي اجتماعاتنا مع شركات السياحة، إلى شرح أهمية هذه المدينة وما بها من مقاصد سياحية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لمتابعة موقف ما يتم تنفيذه من مشروعات في إطار تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء وليد عارف، مدير إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء نبيل شعراوي، مدير الإدارة العامة لأمن الموانئ، وعمرو القاضي، رئيس هيئة التنشيط السياحي، واللواء هاني فاروق، مديرية أمن جنوب سيناء، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وكلّف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، بالعمل على إحياء مسار خروج "بني إسرائيل"، حتى يتم تنظيم رحلات سياحية لهذا المسار، بالتزامن مع الانتهاء من أعمال التطوير بموقع التجلي الأعظم، كما وجّه بتكثيف الدعاية والترويج لمسار الخروج، وهذه الرحلة.

مدبولى يكلّف بسرعة تقوية شبكات التليفون المحمول بمدينة سانت كاترين

وكلَّف "مدبولى"، أيضًا، خلال الاجتماع، وزير الاتصالات بسرعة تقوية شبكات التليفون المحمول بمدينة سانت كاترين، والمنطقة المحيطة بها، والطريق المؤدي إلى المطار.

وفيما يتعلق بالترويج لما يتم من أعمال لتطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، أوضح محافظ جنوب سيناء أنه سيتم تنظيم العديد من الرحلات للمشروع، بحيث تضم سفراءً وشخصيات عامة، وعددًا من رجال الفكر والثقافة والفن.

وفي هذا الصدد، طالب اللواء دكتور خالد فودة بالعمل على سرعة رفع كفاءة عدد من الفنادق القديمة الموجودة بالمدينة، بما يتناسب مع أعمال التطوير التي تم الانتهاء منها، منوهًا إلى وجود عدد 4 فنادق جارٍ التنسيق مع وزارة السياحة بشأن رفع كفاءتها.

كما تحدث اللواء وليد عارف، خلال الاجتماع أيضًا، عن مشروع تطوير وتوسعة مطار سانت كاترين، الذي تنفذه إدارة المهندسين العسكريين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مشروعات التطوير بالمطار تشمل 3 مكونات رئيسية، هي: المنطقة الإدارية والخدمية، ومنطقة صالة الركاب، والمنطقة الفنية.