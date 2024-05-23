الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد اختبارات قطاع الناشئين 2024

اختبارات ناشئي الأهلي
اختبارات ناشئي الأهلي

موعد اختبارات قطاع الناشئين في الأندية، أصبح هو كل ما يبحث عنه أولياء أمور الناشئين في جميع الأندية، حلما في تحقيق أن يصبح أبنائهم نجوم في عالم الساحرة المستديرة والشهرة والنجومية.

مواعيد اختبارات قطاع الناشئين 2024

وفقا لما أعلنه النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي، فان موعد اختبارات قطاع الناشئين بالمارد الأحمر، ستبدا يوم 25 مايو الجاري، أي السبت المقبل، وذلك في فرع النادي بمدينة نصر، على ملعب أكاديمية الأهلي.

وكان النادي الأهلي، قرر طرح الاستمارات اعتبارا من يوم الإثينن الماضي، على بوابات النادي المختلفة بمقراته الأربعة في الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة، من الساعة الواحدة ظهرا وحتى السادسة مساء يوميا.

ويستقبل الأهلي المتقدمين لاختبارات الناشئين مواليد 2008 و2009، و2010 و2011، و2012 و2013، و2014 و2015، و2016 و2017، و2018 و2019.

موعد اختبارات قطاع الناشئين بالأهلي

موعد اختبارات الناشئين بنادي زد

أعلن زد إف سي، فتح باب التقديم وملء الاستمارات للاختبارات السنوية لكرة القدم للعام الرابع على التوالي، خلال الفترة من ٧ إلى ١٤ مايو الجاري على ملاعب مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، وذلك لانتقاء أفضل المواهب لضمها لصفوف قطاع الناشئين بالنادي.

وأتاح زد إف سي للراغبين في التقدم للاختبارات ملء استمارة التقديم عبر الحضور إلى مجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد، ووضعت إدارة النادي جدولًا لتنظيم اختبار كل المتقدمين لمنحهم الفرصة لإبراز موهبتهم خلال أسبوعين، ابتداء من السبت الماضي 18 مايو وحتى الأحد ١ يونيو لاختبارات مواليد ٢٠١١، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٥،٢٠١٤، ٢٠١٦، ٢٠١٧ من الساعة ١٠ صباحًا على ملعب 2 بمجمع زد الرياضي بمدينة الشيخ زايد.

موعد اختبارات الناشئين بنادي زد

موعد اختبارات الناشئين بنادي الزمالك

أعلن قطاعات الناشئين لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة بدر حامد والذى تم تعينه مؤخرا بدلا من محمد حلمى، عن عدم إجراء أي اختبارات خاصة بالناشئين أو البراعم في الفترة الحالية، وأن البعض حاول الزج باسم نادي الزمالك في اختبارات ليس علاقة للنادي بها.

وأهاب الزمالك بالجميع بأن الاختبارات الخاصة بالناشئين والبراعم في حالة إقامتها سيتم الإعلان عنها عبر المنصات الرسمية للنادي، وسيكون هناك تحرك قانوني تجاه الذين قاموا خلال الأيام الحالية بالزج بأسم الزمالك وشعاره في اختبارات ليس للنادي بها أي صلة سواء من قريب أو بعيد.

موعد اختبارات الناشئين بنادي الزمالك

 

موعد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب

حدد نادى المقاولون العرب موعد انطلاق اختبارات الناشئين لكرة القدم موسم 2024-2025 للكشف عن مواهب جديدة.

وكشف قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب برئاسة الكابتن يسري عبد الغني موعد الاختبارات بداية من السبت 25 مايو الجاري في الساعة 8:00 صباحا.

وتبدأ الاختبارات في تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادي بمدينة نصر القاهرة.

مواعيد اختبارات الناشئين 2024

أيام (السبت، الإثنين، الاربعاء)

مواليد البراعم (2012، 2013، 2014، 2015، 2016، 2017)

أيام (الأحد، الثلاثاء، الخميس)

ناشئين مواليد (2007، 2008، 2009، 2010، 2011)

وتقام الاختبارات في مقر النادي بمدينة نصر بالقاهرة على أن يتم تحديد موعد اختبارات مواليد 2005 بعد انتهاء الامتحانات الفصل الدراسي الثاني.

موعد اختبارات الناشئين بنادي المقاولون العرب

موعد اختبارات الناشئين بنادي إنبي

يعلن نادي إنبي الرياضي، عن بدء إختبارات قطاع الناشئين لكرة القدم للموسم الرياضي 2025-2024، وذلك بجميع محافظات مصر اعتبارا من السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

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