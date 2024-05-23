تجاعيد هيفاء وفستان فلسطين.. إطلالات خاصة أثارت الجدل بمهرجان كان 2024

أثارت إطلالات عدد من الفنانات على سجادة مهرجان كان، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، كواليس أبرز إطلالات نجوم الفن خلال مهرجان كان 2024..

وقامت الفنانة هيفاء وهبي بالظهور فى مهرجان كان بفستان باللون الأسود والموجود فيه اللون البينك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الكثير من محبي الفنانة، واستخدمت عدد من المجوهرات المميزة خلال اطلالتها فى مهرجان كان.



وأثار ظهور تجاعيد ببشرتها جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك شريحة كبيرة من محبيها أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها الخاصة.

إطلالة خاصة بألوان علم فلسطين لـ “كيت بلانشيت”

كما أثارت النجمة العالمية كيت بلانشيت جدلا كبيرا، بعد ظهورها بفستان يحمل ألوان العلم الفلسطيني، في رسالة واضحة لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة الحرب على غزة. "كيت" التي تعمل كسفيرة للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفتها إحدى الجرائد الفرنسية بأنها ارتدت "فستان سياسي للغاية".