الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجاعيد هيفاء وفستان فلسطين.. إطلالات خاصة أثارت الجدل بمهرجان كان 2024

تجاعيد هيفاء
تجاعيد هيفاء

أثارت إطلالات عدد من الفنانات على سجادة مهرجان كان، الكثير من الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

“الدستور” يستعرض في السطور التالية، كواليس أبرز إطلالات نجوم الفن خلال مهرجان كان 2024..

وقامت الفنانة هيفاء وهبي بالظهور فى مهرجان كان بفستان باللون الأسود والموجود فيه اللون البينك، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الكثير من محبي الفنانة، واستخدمت عدد من المجوهرات المميزة خلال اطلالتها فى مهرجان كان.
 

وأثار ظهور تجاعيد ببشرتها جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن هناك شريحة كبيرة من محبيها أعربوا عن إعجابهم بإطلالتها الخاصة.

 

إطلالة خاصة بألوان علم فلسطين لـ “كيت بلانشيت”  

كما   أثارت النجمة العالمية كيت بلانشيت جدلا كبيرا، بعد ظهورها بفستان يحمل ألوان العلم الفلسطيني، في رسالة واضحة لدعم القضية الفلسطينية ومناهضة الحرب على غزة. "كيت" التي تعمل كسفيرة للنوايا الحسنة لوكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفتها إحدى الجرائد الفرنسية بأنها ارتدت "فستان سياسي للغاية".

فما السبب وراء اثارت الجدل فى مهرجان كان اثارت الجدل فى مهرجان كان مهرجان كان كان الفنانة هيفاء وهبي بالظهور فى مهرجان كان هيفاء هيفاء وهبي الفنانة هيفاء وهبى

الأكثر قراءة

1.6 مليار جنيه.. ضبط أكبر صفقة كوكايين داخل سفينة ببورسعيد

مفاجأة فيديو هلا السعيد.. القبض على السائق المتهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء

روابط جميع المحافظات.. نتيجة الصف الأول الإعدادي 2024 الترم الثاني برقم الجلوس

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

«سمك بالكوكايين».. مشاهد من ضبط أكبر صفقة مخدرات في بورسعيد (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

الروح أغلى من الفلوس... معديات الموت

مدحت بشاى

"غزة" فى مواجهة توحش قوى الغدر

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

الخزانة الأمريكية تحذر من تهديد إسرائيل بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية

لأجل غير مسمى.. جامعة برشلونة تعلّق علاقاتها مع المؤسسات الإسرائيلية

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)