الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 3 سنوات لتاجر عقاقير مخدرة فى الشرقية

صورة أرشيفية لمتهم
صورة أرشيفية لمتهم

قضت محكمة جنايات  الزقازيق، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لاتهامه بحيازة أقراص الترامادول المخدرة بقصد الاتجار.

المشدد لمتهمين بالاتجار في العقاقير المخدرة بالشرقية

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام الجاري، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، باتجار "السيد. و" 43 عامًا، عامل، مقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، في المواد المخدرة وترويجها بنطاق المركز.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته أقراص من عقار الترامادول المخدر الهيدروكلوريد، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.

وزارة الداخلية امن القاهرة النيابة العامة حكم محكمة التحريات جنايات الزقازيق الشرقية

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