الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ "طوفان الأقصى" لـ8840 فلسطينيًا

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 18 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون منذ مساء أمس، وحتّى اليوم الخميس.

وأوضحت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، وأريحا، رافقتها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في المنازل. 

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وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات من السابع من أكتوبر الماضي (طوفان الأقصى) ارتفعت إلى أكثر من 8840 شخصًا، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن. 

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إلى جانب ذلك تعرضت محافظة جنين ومخيمها لعدوان شامل استمر يومين، طالت عمليات اعتقال للعشرات من الأشخاص بينهم نساء، وأطفال، وجرحى، فيما لم يتسن التأكّد من كافة أعداد المعتقلين حتّى اللحظة. 


يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، أو من تم الإفراج عنهم لاحقًا. 

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