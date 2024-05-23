الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"عبدالمحسن" يؤكد حرص جامعة الإسكندرية على تعزيز دور الأنشطة داخل كلياتها

الدكتور على عبدالمحسن
الدكتور على عبدالمحسن

أكد الدكتور علي عبدالمحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، حرص الجامعة على تعزيز دور الأنشطة الطلابية المتنوعة داخل كلياتها المختلفة وتشجيع الطلاب على ممارستها.

جاء ذلك في كلمته خلال حفل إعلان وتوزيع جوائز مهرجان الفنون المسرحية في دورته الثالثة عشرة لطلاب الجامعة لعام 2023.

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وقدم عبدالمحسن- فى بيان- الشكر للإدارة العامة لرعاية الشباب واتحاد طلاب الجامعة على جهودهم الملموسة في تعزيز الأنشطة الطلابية، وقسم المسرح بكلية الآداب على دوره فى تشجيع وتقييم المبادرات الطلابية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن جامعة الإسكندرية حصلت خلال عام 2023 على المركز الأول بين الجامعات المصرية من حيث عدد الأنشطة الطلابية، ما يعكس دور الجامعة في الاهتمام بمواهب ومهارات طلابها وإتاحة ممارسة الأنشطة الطلابية بشتى أنواعها، ما أدى إلى إثراء التجربة التعليمية الشاملة لطلابها.

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الوعي الثقافي والاستثمار في البشر من أهم متطلبات تحقيق التنمية

من جانبها، أكدت الدكتورة منال فودة، رئيس قسم المسرح بكلية الآداب، أن الوعي الثقافي والاستثمار في البشر من أهم متطلبات تحقيق التنمية ومن هذا المنطلق نفتخر جميعًا بالدور الذى تقوم به الجامعة لتشجيع ممارسة الأنشطة الطلابية بالجامعة واكتشاف المواهب، لبناء جيل فاعل في المجتمع.

وبدوره، أشار عمر عفيفي، رئيس اتحاد طلاب جامعة الإسكندرية، إلى إعادة مسرح الجامعة إلى مكانه الطبيعي خلال العامين الماضيين.

وأكد أن المهرجان الكبير الجاري حاليًا هو شهادة على هذا الإنجاز، موضحًا أن هذا المهرجان يشكل علامة فارقة في جهود الجامعة لتنشيط مشهدها الثقافي والفني، ومن المتوقع أن يكون حدثا لا ينسى للطلاب.

وأشار "عفيفي" إلى أن الأنشطة التي تقدمها الجامعة ليس الهدف منها تحقيق مراكز متقدمة فقط، بل إلى تعزيز الأنشطة الطلابية تماشيًا مع رؤية الجامعة.

الدكتور على عبد المحسن جامعة الإسكندرية مهرجان الفنون المسرحية طلاب الجامعة لعام 2023 اتحاد طلاب لرعاية الشباب

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