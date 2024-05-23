الدكتور محمد الغبارى: نتنياهو يريد أن ينهى على القوى العسكرية الخاصة لدى حماس

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن نتنياهو يريد أن ينهي على القوى العسكرية الخاصة لدى حركة حماس.

وأضاف الغباري خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز عبر فضائية extra news، أن نتنياهو لديه مشاكل داخلية كثيرة جدًا، لافتًا إلى أن نتنياهو يعاني من مشكلة التظاهرات الخاصة بأقارب المحتجزين، كما أصبح الوضع الاقتصادي سيء، كما أن التعبئة مستمرة منذ 7 أشهر، ولذلك هو يعبء الثلث فقط، جزء من الهجرة العكسبة بدأت تخرج من أي إسرائيل، كما أنه يعاني من مظاهرات الخاصة بالجامعة الأمريكية وهم يعتبروا العقل المفكر للسياسة الأمريكية.

وأشار إلى أن الجامعة يتقدم لها من 6 آلاف إلى 7 آلاف طالب في العالم وبالتالي هم صفوة العقول وما سوف يقولونه من كلام سوف يصدقه الشعب الأمريكي.