بعد مقابلة مزيفة بالذكاء الاصطناعى.. تعويض كبير لعائلة شوماخر

حصلت عائلة مايكل شوماخر على تعويض قدره 200 ألف يورو (216360 دولارا) من ناشري مجلة ألمانية طبعت "مقابلة" تم إعدادها بواسطة الذكاء الاصطناعي مع بطل العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سبع مرات.

وأكدت متحدثة باسم الأسرة، أمس الأربعاء، حكم محكمة العمل في ميونيخ والتسوية التي أقرتها مجموعة فونكه الإعلامية، التي تنشر مجلة دي اكتوايله، دون الإدلاء بأي تعليق آخر.

وتمت إقالة رئيس تحرير المجلة العام الماضي، مع اعتذار فونكه لعائلة شوماخر.

ولم يظهر شوماخر (55 عاما) أسطورة فيراري، علنا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الدماغ في حادث تزلج أثناء عطلة عائلية في جبال الألب الفرنسية في ديسمبر 2013.

وتحافظ عائلة شوماخر على خصوصية صارمة فيما يتعلق بحالة السائق السابق، حيث يقتصر الوصول إليه على المقربين منه.

ونشرت دي اكتوايله غلافا في أبريل 2023 مع صورة لشوماخر مبتسما برفقة عنوان رئيسي يقول "مايكل شوماخر، المقابلة الأولى".

وأضاف العنوان الفرعي "يبدو الأمر حقيقيا بشكل خادع" ولكن داخل "الاقتباسات" تبين أنه تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.