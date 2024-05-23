الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغبارى لـ"الشاهد": إسرائيل هدفها الأساسى الضفة وليس غزة

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الغباري

كشف اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، عن الهدف من إطالة أمد الحرب في غزة. 

وأضاف "الغباري"، خلال حوراه لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "هدم المنازل في غزة هدفه إطالة زمن الحرب والتغطية على ما يحدث في الضفة الغربية، وإسرائيل استهدفت تهجير الفلسطينيين عبر وقف حركة المساعدات الانسانية".

وتابع: "في الحرب لابد من دراسة العدو والموانع الموجودة في صفوفه وكيفية فتحها والسير فيها، ونتنياهو عندما ضرب غزة هدم البيوت وأغلق الشوارع والطرقات في مدينة غزة، وبدأ يستعين بالبلدوزرات لفتح ممرات، وفي البداية ظننت أن نتنياهو غبي، ولكن أدركت أن يريد أن يطيل زمن الحرب، لأنه كان يعمل في الضفة الغربية ولو تم إحصاء عدد القتلى والتهجير لتدمير البيوت في الضفة خلال الـ7 شهور، أكثر مما حصل في غزة مرتين، والإعلام يهتم بما يحدث في غزة، وهو يعمل في الضفة الغربية، لأن هدفه الأصلي الضفة الغربية، وغزة ليست في خريطة الملك داود، وسبق أن شارون تركها في 2005، وهو لا يريد غزة، ولكن ضرتني من غزة هرد عليك فيها".

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