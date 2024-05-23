الغبارى لـ"الشاهد": القضاء على الإرهاب فى سيناء كان هدف استراتيجيًا للدولة المصرية

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن حسني مبارك رفض المقترح الاسرائيلي لتوطين الفلسطينيين في جزء من سيناء من خلال تبادل الأراضي.

وأضاف "الغباري" خلال حوراه لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": " القضاء علي الإرهاب في سيناء كان هدف استراتيجيًا للدولة المصري

وتابع:" وبعدما قامت حماس بطوفان الاقصي من الناس ما يعتبره عمل بطولي، وأخر لا يعتبره عمل بطولي، وأن اعتبرته من الجانب العسكري عمل بطولي، لأنها أخذت منهج أكتوبر ونفذته، من خلال العمل على عدم وجود التعبئة، واستغلال الخلاف بين الموساد وأمان والمخابرات العسكرية، والتدريب العادي للمخطط الاستراتيجي لمصر، واستلهام التجربة المصرية، ولكن بعيد عن العسكرية، أقول انا كمفكر استراتيجي حماس عندما قامت بهذه العملية لم تفكر في سكان غزة الذين يتعدوا الـ2 مليون، ولم تفكر في توفير احتياطي للغذاء والماء والادوات الطبية".