الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعود الشحومى: لولا مصر ما خرجت قيادات حماس من سجون إسرائيل

المحامى سعود الشحومي
المحامى سعود الشحومي

انتقد المحامى سعود الشحومي، التقرير المزعوم لقناة CNN، ونشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع “X”، يستعرض الدور المصري المستمر والمتواصل في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد الشحومي أنه لولا تدخل مصر في كل المواقف التاريخية الماضية ما كانت لتخرج قيادات حماس من سجون إسرائيل.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع X: "مو عاجبتكم جمهورية مصر؟؟
موعاجبكم جيش مصر؟؟
مو عاجبكم شعب مصر؟
مو عاجبتكم مخابرات مصر؟؟
اللواء أحمد عبدالخالق كان له دور كبير في خروج 1027 أسير فلسطيني على رأسهم قائدكم المبجل يحيي السنوار 
أنتم من أحتفلتم به يا هذا؟؟
اليوم تصدقون تقرير استخباراتي 
وأنقسمتم من أجل مهاجمة القيادة المصرية 
والبعض منكم صراحة وجه اتهامات لهذا الإنسان المحترم الذي قام بدور رائع!!!
كذلك الأمر 
لولا الله والدبلوماسية السعودية والضغط السعودي لما اعترفت النرويج ولا إيرلندا وكثير من الدول في دولة فلسطين؟؟

لكن من ذهب يترحم على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي 
ويذكر محاسنه ووقوفه كما يزعمون مع القضية الفلسطينية!!!
رغم ماحدث بسبب إيران؟؟
يريد أن يهمش الدور السعودي العظيم 
يريد إن يهمش الدور المصري الرائع
البشر لديها عقول تفكر لا قناة الجزيرة ولا أحمد منصور ولا الريان يستطيع أن يغير الواقع؟

https://x.com/saoud_alshohomi/status/1793352062127722683

قناة CNN القضية الفلسطينية

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