السفيرة الأمريكية فى احتفالية عيد الاستقلال: مصر شريك لا غنى عنه فى جهودنا لإنشاء منطقة أكثر استقرارًا

أكدت السفيرة هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر شريك لا غنى عنه في جهودنا لإنشاء منطقة أكثر استقرارًا وازدهارًا، موضحة أنه من غزة إلى السودان إلى ليبيا، تعد مساهمات مصر في الأمن والاستقرار الإقليميين غير عادية، ونتطلع إلى استمرار شراكتنا في هذه القضايا.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة العيد الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة حيث تم توقيع إعلان الاستقلال في عام 1776، قائلة إن هذا هو أول احتفال لي بعيد الاستقلال بصفتي السفيرة الامريكية في مصر، فعيد الاستقلال يحمل معنى خاصًا بالنسبة لي ولجميع الأمريكيين. إنه يجسد القيم التي تمثلها أمتنا لأولئك الذين يبحثون عن حياة أفضل - على حد تعبير إعلان الاستقلال، "الحياة، الحرية، والسعي وراء السعادة".

وأشادت بالشراكة الدائمة والصداقة بين الولايات المتحدة ومصر، مؤكدة أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط غير ممكن دون الشراكة التي لدينا مع شركائنا الإقليميين.

وأضافت أن الشراكة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية أعمق بكثير، فاستثمار الولايات المتحدة في الأشخاص- المصريون والأميركيين الذين يعملون جنبًا إلى جنب- هو جوهر شراكتنا، ويتعاون الأمريكيون والمصريون كل يوم لتعزيز الازدهار الاقتصادي، وتعزيز التعليم، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتوفير التدريب على اللغة الإنجليزية ومهارات العمل لآلاف الشباب المصريين.

وأشارت إلى النطاق الواسع من الاستثمار والمشاركة من قبل الشعب الأمريكي في مصر، فالتعليم، على سبيل المثال، لا يزال حجر الأساس في شراكتنا، ويعد ملف التعليم الخاص بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية يقدر بـ600 مليون دولار، وهو أكبر برنامج أمريكي للتعليم العالي في العالم.

وأضافت أنه في العام الماضي فقط، قدمنا أيضًا منحًا دراسية لحوالي 1400 من الرجال والنساء الموهوبين من المجتمعات المحرومة من الخدمات للدراسة في الجامعات المصرية الرائدة في مجالات تساهم في نمو وتنمية الاقتصاد المستدام. قائلة "ولقد الهمتني مقابلة الطلاب المليئين بالأحلام، وأنا وفريقي نشعر بالحماس لدعم تلك التطلعات من خلال برامج التبادل والمنح الدراسية والتدريب على اللغة الإنجليزية. الولايات المتحدة هي الوجهة الرائدة للتعليم العالي، وأنا ملتزمة برؤية المزيد من الطلاب المصريين يكملوا تعليمهم هناك، ليس فقط لمصلحتهم الشخصية، ولكن أيضًا لتعزيز الفهم المتبادل بين شعوبنا. أنا ملتزمة بالمثل بجلب المزيد من الطلاب الأمريكيين إلى مصر، وبناء تلك الخبرات الشخصية والروابط التي تبقي علاقتنا قوية.



وأضافت: "نحن نخلق فرصًا للمصريين والأميركيين لتشكيل روابط ثقافية فريدة من نوعها للحفاظ على شراكتنا من خلال الفنون والموسيقى والرياضة. كنا سعداء للغاية لدعم زيارة الفريق الغنائي الأمريكي لمصر The Beatbox House من خلال سلسلة عروض في جميع أنحاء مصر، بما في ذلك عروض الـfusion مع الفرق المصرية المميزة وسط البلد وشارموفرز.

وأعلنت عن تنظيم جولة إلى مصر من قبل فريق الاستعراض الرياضي هارلم جلوبترترترز، الذين سيصلون الأسبوع المقبل لعمل عروض آداء في القاهرة في 31 مايو والإسكندرية في 1 يونيو، موضحة أن فَرِيق هارلم جلوبتروترز له شهرة في الولايات المتحدة مثل شهرة فريقي الأهلي والزمالك في مصر. وبما أننا نتحدث عن الرياضة، أود أن أقول "مبروك للزمالك"، ويجب أن نشجع الهلي في مباراته أمام تونس يوم السبت.

وأشارت إلى أنه من الناحية الاقتصادية، إلى جانب شراكاتنا في القطاع الخاص التي تم تمثيلها بشكل جيد هنا الليلة، نعمل معًا لمواصلة دعم قطاع السياحة المصري المتميز، في العام الماضي، افتتحنا بفخر مركز الزوار الجديد في ضريح الإمام الشافعي في مدينة الموتى. وهو أحدث استثماراتنا التي بلغت 100 مليون دولار في الشراكات القوية للحفاظ على المواقع الشهيرة مثل معابد الأقصر، أبوالهول وGiza Plateau، وباب زويلا – وهذا يعد عددا قليلا من الوجهات الشهيرة التي يحتفل بها ملايين الزوار كل عام.

وحول الشراكة الأمنية قالت إنها تتمتع بالمثل، بالاحترام المتبادل والثقة والتعاون، وفي عام 2023، استضافت الولايات المتحدة ومصر معًا أكبر نسخة من تدريب النجم الساطع الذي يقام كل عامين، والذي ضم 34 دولة مشاركة، ويعد النجم الساطع أقدم مناورة عسكرية متعددة الأطراف في الشرق الأوسط وإفريقيا، وقد جرت لأول مرة في عام 1980، وهي شهادة مثالية على شراكتنا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة.

وقالت لنربط بين كل هذه المواضيع- التعليم، والرخاء الاقتصادي، والأمن- هو عملنا معًا لحماية البحر الأحمر، الذي ربما يكون الممر المائي الأكثر أهمية في العالم للتجارة العالمية ونظامًا بيئيًا نابضًا بالحياة يضم بعض المناظر البحرية والحياة البرية الأكثر جاذبية في مصر. لقد أتيحت لي الفرصة مؤخرًا لزيارة مرسى علم والغردقة، حيث رأيت بعيني المياه النقية والحياة البحرية والإمكانات الهائلة للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأشادت بالعمل المستمر الذي يقوم به المجتمع المدني المصري والقطاع الخاص والحكومة للاستثمار في الحفاظ على النظام البيئي في مصر مع إيجاد طرق لتنمية المنطقة بشكل مستدام للأجيال القادمة. وقالت "حِلوَة يا بَلَدي"، بالفعل مصر جميلة

وقالت "أقدم شكرًا خاصًا للجامعة الأمريكية في القاهرة لاستضافتهم لنا في حرمهم الجميل. لقد اخترنا هذا المكان لسببين: أول فيلم شاهدته باللغة العربية كان فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، ولقد أحببت الفيلم كثيرا لدرجة أنني اعتقدت أن هذا سيكون المكان المثالي لاستضافة الاحتفال، مضيفة أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تمثل رمزا للتميز الأكاديمي والتعاون في الولايات المتحدة ومصر منذ تأسيسها.

وأضافت: "في الواقع، أحيانًا أشعر أنني صعيدية لأني في الأصل من منطقة ريفية في أمريكا، لكن الآن أنا في أم الدنيا!

حضر الاحتفال كبار رجال الدولة وعدد كبير من سفراء الدول العربية والأجنبية بالقاهرة، ومنهم وزير الطيران محمد عباس حلمي، د. محمد كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، وزير الصحة د. عادل عبدالغفار، ووزير التموين علي مصلحي ووزير الشؤون النيابية علاء الدين فؤاد، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير.