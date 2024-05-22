ضياء رشوان: الرئيس السيسى حرّك مسار الاعتراف الدولى بالدولة الفلسطينية

قال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن انضمام مصر لجنوب إفريقيا في دعواها أمام "العدل الدولية" ستكون له تأثيرات مهمة.

وأضاف رشوان خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر تمتلك من المستندات والوثائق ما يكفي لإدانة الاحتلال في قطاع غزة.

وأكد أن مصر لن تسمح أبدًا بتصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرك مسار الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أن نخبة إسرائيل الحالية غير قادرة على اتخاذ قرارات وتستعدي الجميع ويجب تغييرها.