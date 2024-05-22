خبير علاقات دولية: هناك زيادة فى التضامن الشعبى العالمى مع القضية الفلسطينية

أوضح الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، انعكاسات قرار دول أوروبية باعترافها رسميًا بدولة فلسطين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إن إعلان أيرلندا وإسبانيا والنرويج بفلسطين دولة مستقلة يعكس العديد من الدلالات، وهو تزايد التضامن والتعاطف الشعبي العالمي مع القضية الفلسطينية.

وأضاف أن ذلك يقابله زيادة عزلة إسرائيل دوليًا ورفض هذا الاحتلال، وأنها كانت تستهدف القضاء على القضية الفلسطينية وما تبقي منها تحت سردية أنها تواجه تهديدات، إذا بها تنهار ويزداد التعاطف الشعبي العالمي مع الفلسطينيين.

واشار إلى أن هناك جرائم حرب بشهادة كل المؤسسات الدولية التي لم تمر على العالم، موضحًا أنه منذ أيام 143 دولة وافقت على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة.

