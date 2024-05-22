مؤسس كبسولات لغوية: بعلم اللغة العربية بطريقة سهلة تشجع على التعلم

كشف محمود موسى، مؤسس مبادرة كبسولات لغوية لتعليم اللغة العربية، عن دور المبادرة فى تعليم اللغة العربية، قائلًا: "أقوم بتعليم اللغة العربية بطرق سهلة ومتنوعة تشجع على التعلم".

وأضاف محمود موسى، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة dmc، أنه لسوء حظه لم يعمل مدرسًا للغة العربية من قبل، لكنه أحب اللغة العربية منذ صغره، وعقب ذلك اهتم بها وقدمها على سبيل ممارسة الحاجة اللى بيحبها، مؤكدًا أنه بذلك هيوصل الحب ده للناس بطريقته السهلة.

ولفت إلى أنه منذ صغره كان مدرس اللغة العربية فى الفصل دمه خفيف وحببه فى المادة وهو طفل، متابعًا: "اكتشفت على مدار السنين إن أى لغة فى الدنيا يكتسبها الشخص بسماعه لأهله وهم يتحدثون بها".