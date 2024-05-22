الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيق أمريكى جديد فى وفاة الممثل الشهير "ماثيو بيرى" المثيرة للجدل

الممثل ماثيو بيري
الممثل ماثيو بيري

تحقق إدارة شرطة لوس أنجلوس في مصدر الكيتامين الذي تسبب في وفاة الممثل ماثيو بيري.

وذكرت شرطة لوس أنجلوس في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن التحقيق المشترك لا يزال قائمًا، مع مشاركة وكالتين اتحاديتين هما إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية وخدمة التفتيش البريدي الأمريكية.

ووفقًا لتقرير تشريح الجثة من مكتب الطب الشرعي، توفي “بيري” نجم مسلسل "الأصدقاء"، نتيجة لتأثيرات حادة للكيتامين والغرق اللاحق، وعمره 54 عامًا.

وأشار ويليامز إلى أن قسم جرائم السرقة والقتل في شرطة لوس أنجلوس يقود التحقيق الأولي، مع التركيز على البحث عن مصدر الكيتامين الذي تعاطاه بيري.

من جانبه، أكد ويليامز أنه رغم وجود احتمال للذنب الجنائي، إلا أن التحقيق لم يصل إلى هذه النقطة بعد، مضيفًا أن السلطات تبحث في منزل بيري ومن قام بتزويده بالمخدرات.

“بيري” اشتهر بدوره في "الأصدقاء"، حيث قدم مسيرة فنية حافلة على مدى عقود، وشارك في عدة أفلام بالإضافة إلى دوره الشهير في المسلسل التلفزيوني.

شرطة لوس أنجلوس مصدر الكيتامين الممثل ماثيو بيري النقيب سكوت ويليامز لوس أنجلوس وسائل التواصل الاجتماعي

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