الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل كثرة الذنوب تمنع من التوبة؟.. الشيخ خالد الجندى يجيب

الشيخ خالد الجندى
الشيخ خالد الجندى

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال فتاة حول: "هل كثرة الذنوب تمنعنى من التوبة، وأحيانًا فى ناس بتشعر إن ربنا لا يتقبلها؟".

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "لا أحد من الناس يتكلم نيابة عن الله، وبالتالي مش من حق حد يقول ربنا زعلان منك، إنت مين إنت معاك تفويض مثلًا هو جالك وحي مافيش وحي بعد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي محدش يتكلم باسم الإله، أمراء الجماعات الإرهابية جريمتهم أنهم بيتكلموا باسم الله وكان في مسلسل اللي هو بتاع الحشاشين ده اللي قدمته الشركة المتحدة، كان مسلسل مهم جدًا بيوجه الناس لحاجة في منتهى الأهمية بيقول له أنت كل القصه دايرة حوالين واحد أوهم غيره إن معاه مفاتيح الجنة، فهل هناك واحد معاه مفاتيح الجنة أكيد لا وبالتالي كل إنسان يؤخذ منه ويرد".

وتابع: "احتمال الخطأ والصواب وارد من كل إنسان فمفيش حد يمضي على بياض لحد، وبالتالي عيب بعض الأولاد في الجيل بتاعكم إنهم بيصدقوا كل ما يقعد في السوشيال ميديا بيقبلوا أي خبر من غير تريث أو تثبت ممكن يزعزع ثوابت عندك ودي مشكلة كبيرة جدًا، يعني استعدادك لتصديق كل ما يقال ويكتب على السوشيال ميديا". 

لعلهم يفقهون DMC خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية

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