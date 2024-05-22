"زهقانين من الحر".. الحدائق والنيل ملاذ المواطنين فى ظل ارتفاع درجات الحرارة (بث مباشر) 

تشهد البلاد خلال الأيام الجارية ارتفاعًا حادًا في درجات الحرارة، حيث أكدت الأرصاد الجوية، في بيانها، أن الموجة الحارة تستمر يومي الأربعاء والخميس، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ويبحث العديد من المواطنين خلال الموجة الحارة الحالية عن أي منفذ للهروب من درجات الحرارة المرتفعة والتي من ضمنها الحدائق والمتنزهات.

ولمعرفة مزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة الفيديو التالي.

ويبحث العديد من المواطنين خلال الموجة الحارة الحالية عن أي منفذ للهروب من درجات الحرارة المرتفعة والتي من ضمنها الحدائق والمتنزهات.

درجات الحرارة في محافظات مصر

القاهرة 39 28

العاصمة الإدارية 40 28

6 أكتوبر 39 27

بنها 38 27

دمنهور 37 25

وادي النطرون 39 27

كفرالشيخ 37 26

المنصورة 37 26

الزقازيق 39 28

شبين الكوم 39 26

طنطا 37 26

دمياط 31 22

بورسعيد 33 23

الإسماعيلية 40 27

السويس 39 26

العريش 31 20

رفح 30 19

رأس سدر 37 25

نخل 37 17

كاترين 32 14

الطور 37 26

طابا 35 25

شرم الشيخ 40 27

الإسكندرية 36 23

العلمين 36 23

مطروح 35 24

السلوم 37 24

سيوة 41 26

رأس غارب 39 26

الغردقة 41 27

سفاجا 41 26

مرسى علم 40 27

شلاتين 40 27

حلايب 37 28

أبورماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 40 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 27

قنا 44 28

الأقصر 44 28

أسوان 45 29

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 44 27