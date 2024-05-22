الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع كلية التربية الرياضية

صورة من الواقع
صورة من الواقع

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس كلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور هاني سعيد عميد الكلية، وبحضور الدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد الكلية السابق، والدكتورة أمانى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شريف صالح وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورؤساء الأقسام بالكلية، وأعضاء المجلس. 


قدم الدكتور محمود ذكي التهنئة للدكتور هاني سعيد، لصدور القرار الجمهوري بتعينه عميدًا للكلية، وناقش خلال الاجتماع أليات تطوير اللوائح الدراسية واستحداث برامج جديدة لمواكبة احتياجات سوق العمل.
 

كما وجه رئيس الجامعة الدكتور محمود زكى بضرورة إنشاء عدد من البرامج البينية مع كليات الجامعة مثل برامج الطب الرياضي والاعلام الرياضي، مشددًا على ضرورة العمل على تطوير البنية الأساسية والتحتية وإدارة منشآت الكلية بشكل إيجابي، ومن خلال منظومات الحوكمة.

رئيس الجامعة يؤكد دعمه الكامل للكلية لتلبية كافة احتياجاتها

 وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمود زكى، دعمه الكامل للكلية لتلبية كافة احتياجاتها، موجهًا الشكر للدكتور علاء حلويش العميد السابق للكلية والدكتور مجدي وكوك القائم بعمل عميد الكلية السابق لما قدموه طول فترة توليهم المنصب. 


كما تابع رئيس الجامعة سير الامتحانات العملية والشفوية والاستعداد للامتحانات التحريرية المقرر عقدها بدًا من ١ يونيو المقبل، موجها بضرورة توفير كافة أشكال الدعم للطلاب، والالتزام بالقواعد والإجراءات الامتحانية.

ومن جانبه، أهدى الدكتور هانى سعيد درع الكلية للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، تقديرًا لجهوده ودعمه الدائم للكلية، مشيدًا بأعمال التطوير بالجامعة خلال الاعوام الماضية، مؤكدًا التزام الكلية الدائم بالخطة الإستراتيجية للجامعة.

اجتماع مجلس كلية التربية الرياضية ورؤساء الأقسام بالكلية أليات تطوير اللوائح الدراسية احتياجات سوق العمل برامج الطب الرياضي والاعلام

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