يناقش ملفات مهمة.. انطلاق الاجتماع الأسبوعى للحكومة برئاسة "مدبولى"

بدأ اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ملفات على طاولة الحكومة

ومن المقرر أن يشهد اجتماع الحكومة اليوم، بحث عدد من الملفات، من بينها استعدادات وزارة الزراعة لتوفير الأضاحي للمواطنين، كما يناقش استعدادات التنمية المحلية والتموين وكل الجهات المعنية، لتوفير كل احتياجات المواطنين خلال إجازة عيد الأضحي المبارك.

كما يراجع رئيس الوزراء مع المجلس آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، بعد توافر الدولار بخزانة المركزي لتلبية احتياجات الدولة، إلى جانب الوقوف على خطط تنمية الصادرات المصرية، بعد الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة للعاملين بالقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية.

كما يتوقع مناقشة المجلس آخر تطورات ومجريات الأمور فيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، ودراسة عدد من الصفقات التي تقدم لها عدد كبير من المستثمرين، تزامنًا مع تحسن أوضاع الاقتصاد المصري، وتحقيقه عددًا من القفزات التي سجلتها المنظمات العالمية المعنية بتصنيف الاقتصادات.

وبشكل دوري يستعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، نتائج جولاته الميدانية التي يجريها بشكل دوري في شتى محافظات ومدن الجمهورية، سواء كانت لمشروعات صناعية حسبما تصدرت الاهتمامات فى الآونة الأخيرة بها، أو مشروعات تنموية أخرى سواء كانت فى مجالات الطرق والنقل أو المشروعات العمرانية، والتعليق على ملاحظاته بتوجيهات للوزراء المعنيين لتسريع عمليات التنمية المنشودة فى البلاد، والعمل على تحسين أداء الاقتصاد المصري.

كما يستعرض المجلس الطلبات التي تقدم بها عدد من المحافظين والوزراء، بشأن مشروعاتهم التنموية، سواء كانت بطلب تخصيص قطع أراضي أو حل مشاكل تواجه تنفيذ مشروعات، واتخاذ قرارات بشأنها بشكل عاجل، وإعلان هذه القرارات نهاية الاجتماع.

ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء مع المجلس أيضًا، الاستعداد والجاهزية لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، على رأسها المتحف المصري الكبير، ومشروعات المدن الجديدة ومحطات الصرف الصحي ومعالجة المياه، ومنها محطة الحمام الأكبر من نوعها في العالم.