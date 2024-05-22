السياحة تشارك في الاجتماع الوزارى للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي

شاركت وزارة السياحة والآثار في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والسياحة والصناعة والمعادن وكذلك الاجتماع الوزارى للدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي والتى عُقدت فى مدينة مالابو عاصمة دولة غينيا الإستوائية.

وقد شارك في حضور هذه الاجتماعات ممثلًا عن وزارة السياحة والآثار المهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بالوزارة ونقطة الاتصال الوطنية لقطاع السياحة لدى الاتحاد الأفريقي.

وقد تم عقد هذه الاجتماعات تحت شعار "تعزيز القدرة التنافسية والتجارية لأفريقيا من خلال تنمية الموارد السياحية والصناعية والمعدنية".

ومن جانبه، أوضح المهندس عادل الجندي أن اللجنة الفنية المتخصصة تعد أحد آليات الاتحاد الأفريقي التي تعمل على وضع السياسات التنفيذية لتحقيق أهداف استراتيجية أفريقيا 2063 من خلال مجموعة من المبادرات التى تعمل على التكامل الإقليمي بين دول القارة فى العديد من المناحي الاقتصادية والتى تأتي على رأس أولوياتها السياحة لقدرتها على تحقيق التقارب الإقليمى القاري وتوفير فرص العمل المناسبة للمجتمع المحلي الأفريقي اعتمادًا على توافر العديد من القواسم السياحية والثقافية والتراثية المشتركة بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن هذه الاجتماعات شهدث مناقشة واعتماد تقرير الخبراء المعني بمقترحات وتوصيات تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للقارة وتبني مبادرات تنموية لتمكين القطاع الخاص للقيام بدور فاعل لتنفيذ أهداف التنمية لأفريقيا، والتى جاء من أهمها الموافقة على البدء فى التشاور لإنشاء الاتحاد السياحي الأفريقي والذى يهدف بالأساس إلى الترويج للقارة كمقصد سياحي متكامل، وتبادل الاستثمارات السياحية بين دول القارة.



كما أسفر الاجتماع الوزارى إلى اعتماد تقرير الخبراء وإصدار الإعلان الوزاري الذى تبنى توصيات تقرير الخبراء.



جدير بالذكر أن مصر كانت قد شاركت في أولى اجتماعات إنشاء اللجان الفنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي والتى عُقدت فى مدينة لومى عاصمة دولة توجو عام 2015.

كما ترأست اجتماعات اللجان فى عام 2019 بالتبعية لرئاستها للاتحاد الإفريقي، حيث عُقدت اجتماعاتها بالقاهرة وتم تنظيم العديد من الفعاليات الترويجية والاستثمارية والتجارية التي تعزز التكامل القاري الأفريقي. كما شهدت إقرار الإطار العام لاستراتيجية السياحة الأفريقية.

