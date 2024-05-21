إعدام متهم بقتل سيدة فى مركز جرجا بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، الثلاثاء وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم "م.ر.ج" بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل المجنى عليها "ز.ع.ع" بدائرة مركز جرجا.

إعدام متهم بقتل سيدة فى مركز جرجا

وتعود أحداث القضية إلى 2023 بدائرة مركز جرجا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغًا يفيد بمقتل المجنى عليها والعثور على جثتها فى مسكنها غارقة في دمائها أثر التعدى عليها بسكين وتم نقلها إلى المستشفى جثة هامدة.

كشفت التحريات عن أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين الطرفين، حيث توجه إليها فى مسكنها وشل حركتها وانهال عليها طعنًا بالسكين فى عدة مناطق متفرقة من جسدها، وعندما حاولت مقاومته طعنها فى رقبتها حتى فارقت الحياة وفر هاربًا.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.