الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لقطات من إخلاء مستشفى كمال عدوان بعد قصف الاحتلال أحد المبانى (فيديو)

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، صورًا مباشرة ولقطات حية من إخلاء مستشفى كمال عدوان بعد قصف الاحتلال أحد مباني المستشفى شمال قطاع غزة.

وتضمنت اللقطات صورًا لهرولة عدد من المصابين، بالإضافة إلى المرضى والمصابين على أسرة المستشفى، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

وصعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدوانها على شمال قطاع غزة لا سيما مناطق جباليا وبيت لاهيا ومحيط مستشفى كمال عدوان، وسط نزوح آلاف الفلسطينيين، وسقوط عشرات الشهداء والمصابين في سلسلة غارات على جميع مُحافظات القطاع.

وبعد توقف الخدمات العلاجية لمستشفى "العودة" شمال القطاع جراء محاصرته من قِبل قوات الاحتلال، تواصل قوات الاحتلال التقدم باتجاه محيط مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا. 

المستشفى مستشفى كمال عدوان كمال عدوان قطاع غزة القاهرة الإخبارية الإحتلال الإسرائيلي

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