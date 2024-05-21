الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقررة الأممية لحقوق الإنسان: ما يحدث فى فلسطين أمر كارثى

المقررة الأممية لحقوق
المقررة الأممية لحقوق الإنسان

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، إنها تأكدت من أن ما يحدث في فلسطين أمر كارثي، وعلى المجتمع الدولي التحرك لإنقاذ الأبرياء في القطاع.

وأضافت "ألبانيز"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك أوضاعًا إنسانية كارثية في قطاع غزة بسبب القصف المستمر على أحياء القطاع.

ونوهت، المقررة الأممية لحقوق الإنسان، إلي أن هناك نقصًا حادًا في الأدوات والمعدات الطبية، خاصة الأمراض المزمنة، فضلًا عن وجود نقص كبير في قطاعات أخرى.

القاهرة الإخبارية فلسطين أوضاع إنسانية غزة قطاع غزة

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