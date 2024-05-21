المقررة الأممية لحقوق الإنسان: الحرب الإسرائيلية تستهدف جميع من فى غزة

قالت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، فرانشيسكا ألبانيز، إن هناك جريمة ارتكبت ضد المدنيين، وهناك بالفعل جرائم حرب والحرب الإسرائيلية تستهدف جميع من في غزة.

وأضافت "ألبانيز"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن تصرف المجتمع الدولي إزاء إسرائيل غير مسئول والأخيرة لا تلتزم بالقرارات الدولية.

وأشارت المقررة الأممية لحقوق الإنسان، أن هناك دعمًا مستمرًا للحكومة الإسرائيلية بزعم دعم الأمن، وما نريده أن يتم احترام القانون الدولي وإلا سوف يكون هناك استخدام للقوة بشكل معتاد وسوف تستمر إسرائيل في عدوانها.