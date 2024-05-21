تشمل 10 فئات.. الإعلان عن الأعمال التلفزيونية والفنانين المرشحين لنيل جائزة "الدانة للدراما"

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الدانة للدراما قائمة الأعمال التلفزيونية والفنانين المرشحين لنيل الجائزة والتي سيتم الاحتفاء بالفائزين فيها خلال افتتاح مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته (16)، والذي يقام تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتستضيف مملكة البحرين المهرجان، نهاية مايو الجاري بتنظيم من وزارة الإعلام بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن التنافس على نيل الجائزة في كل فئة من الفئات العشر يضم 3 أسماء مرشحة، وقع الاختيار عليها من أكثر من 70 مسلسلًا تلفزيونيًا متنوعًا تلقتها الجائزة منذ فتح باب الترشيح.

وقالت اللجنة المنظمة إن لجنة التحكيم المكونة من عدد من كبار النقاد والمختصين في المجال الفني من الدول الخليجية والعربية ستقوم بالمفاضلة بين هذه الأسماء وفقًا لمعايير الجائزة المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في حفل افتتاح المهرجان.

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن المسلسلات المرشحة لجائزة "أفضل مسلسل عربي"، هي مسلسل "الزند" من سوريا، ومسلسل"الحشاشين"، ومسلسل "تحت الوصاية" من مصر.

ويتنافس على جائزة "أفضل مسلسل اجتماعي" كل من المسلسل الإماراتي "البوم"، ومسلسل "خيوط المعازيب"، ومسلسل " الشرار" من المملكة العربية السعودية، أما جائزة "أفضل" مسلسل كوميدي" فيتنافس عليها كل من مسلسل "سكة سفر 3"، ومسلسل "سندس 2"، ومسلسل "كلاود كيتشن" من المملكة العربية السعودية.

ولفتت إلى أن جائزة "أفضل ممثل" يتنافس عليها كل من الفنان تركي اليوسف عن دوره في مسلسل "بعد غيابك عني"، والفنان عبدالمحسن النمر عن دوره في مسلسل "خيوط المعازيب"، والفنان خالد صقر عن دوره في مسلسل "ثانوية النسيم"، أما جائزة "أفضل ممثلة" فيتنافس عليها كل من الفنانة شجون الهاجري عن دورها في مسلسل "غسيل"، والفنانة هيفاء حسين عن دورها في مسلسل "الجذوع"، والفنانة هبة الحسين عن دورها في مسلسل "كلاود كيتشن".

وأضافت اللجنة المنظمة أن جائزة أفضل "وجه صاعد" (ممثل شاب) يتنافس عليها كل من أحمد النجار عن دوره في مسلسل "من كثر حبي لك"، والفنان محمد عبدالخالق عن دوره في مسلسل "خيوط المعازيب"، والفنان نايف البحر عن دوره في مسلسل "ثانوية النسيم"، أما جائزة "أفضل صاعد" (ممثلة شابة) فيتنافس عليها كل من الفنانة دانة السالم عن دورها في مسلسل "خيوط المعازيب"، والفنانة ريم سليمان عن دورها في مسلسل "بيت القصيد"، والفنانة ريم حمدان عن دورها في مسلسل "طوق الحرير".

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن جائزة "أفضل نص درامي" يتنافس عليها كل من عماد الدين حكيم عن مسلسل "البوم"، ولمياء الزيادي عن مسلسل "الشرار"، وهناء عبدالله العمير مشرفة ورشة الكتابة لمسلسل "خيوط المعازيب"، أما جائزة "أفضل مخرج" فيتنافس عليها كل من أحمد الوسلاتي عن مسلسل "الشرار"، وعبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال عن مسلسل "خيوط المعازيب"، أسعد الوسلاتي عن مسلسل "البوم".

وأوضحت أن جائزة "أفضل موسيقى تصويرية" يتنافس عليها كل من الفنان محمد ناصف عن مسلسل "ثانوية النسيم"، والفنان سليم عرجون عن مسلسل "خيوط المعازيب"، والفنان أمين بوحافة عن مسلسل "الشرار".

وأعربت عن خالص شكرها وتقديرها إلى جميع مؤسسات الإنتاج الفني الخليجية والعربية وجميع الفنانين الذين حرصوا بشكل واسع على المشاركة في "جائزة الدانة للدراما" في نسختها الأولى، وهو ما يمثل نجاحًا كبيرًا للجائزة وحافزًا للقائمين عليها لتطويرها ويعزز من أهدافها في الارتقاء بالحركة الفنية والدرامية في المنطقة.