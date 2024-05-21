الثلاثاء 21 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يائير لابيد: ميليشيا ترعاها حكومة نتنياهو هى من تهاجم شاحنات المساعدات لغزة

يائير لابيد
يائير لابيد

أفادت فضائية «القاهرة الإخبارية» بأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قال إن ميليشيا يرعاها نظام رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، هي من تهاجم شاحنات المساعدات لغزة، وذلك وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

المساعدات الإنسانية والإغاثية لم تصل حتى الآن إلى شمال القطاع 

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مكتب الإعلام الحكومي في غزة عن أن المساعدات الإنسانية والإغاثية لم تصل حتى الآن إلى شمال القطاع، والوضع هناك كارثي وعاد إلى المربع الأول.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة أنه يجب على المجتمع الدولي إدخال المساعدات الغذائية وإنقاذ المنظومة الصحية في القطاع، مؤكدًا أن الرصيف البحري لا يمكن أن يكون بديلا عن المنافذ البرية.

نتنياهو الوزراء الإسرائيلي زعيم المعارضة

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