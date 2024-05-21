لقطات حية لدفع "الاحتلال" تعزيزات عسكرية لمخيم جنين واشتباكات مع فلسطينيين

عرضت فضائية «القاهرة الإخبارية» لقطات حية لدفع قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين، وسط اشتباكات مع فلسطينيين.

واستشهد عشرات المواطنين، غالبيتهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون، فجر اليوم الثلاثاء، في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، الذي يشهد قصفا عنيفا، جوا وبرا وبحرا، لليوم الـ228 على التوالي.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيران رشاشاتها صوب بحر مدينة خان يونس.

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عددا من الإصابات نتيجة إطلاق نار من طائرة «كواد كابتر» على مجموعة من المواطنين خلف جمعية المعاقين على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

ونفذت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على المنطقة الشمالية لمخيم البريج وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.

وتواصل مدفعية جيش الاحتلال قصف مناطق متفرقة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.