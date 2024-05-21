الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار ضد 96 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية بالغربية

غلق
غلق

أعلنت محافظ الغربية، عن إغلاق 96 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الصيفية المقررة رسميًا والإجراءات الاحترازية، وإجراءات الحفاظ على الطاقة الكهربائية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

حملات تفتيش مكبرة

واصلت مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية شن حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق؛ للتأكد من مواعيد الغلق المحددة والإجراءات الاحترازية والحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وذلك على مستوى المحافظة في حملات لمدة 24 ساعة بالتعاون مع مجالس المدن والأحياء.

وتمكنت الحملات من إغلاق 96  منشأة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميًا وغير مطبقة للإجراءات الاحترازية، ولا لتعليمات ترشيد استهلاك الكهرباء، وذلك خلال حملات على مراكز المحافظة في الـ24 ساعة الماضية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

كما نجحت الحملات المختلفة في إطفاء الإنارة الخارجية لـ61 محلًا تجاريًا، وتم تنفيذ هذه الإجراءات خلال مرور الحملات داخل شوارع مراكز ومدن المحافظة، وذلك للحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، ضمن سياسة الدولة في منع هدر الطاقة الكهربية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء بخصوص مواعيد الغلق المحددة، في إطار تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وترشيد استهلاك الكهرباء.

مخالفة لمواعيد الغلق الحفاظ على الطاقة الكهربائية حملات مكبرة للتفتيش على المنشآت العامة خلال حملات على مراكز المحافظة تعليمات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية

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