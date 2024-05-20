الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"رحمي" يُتابع منظومة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء بالغربية

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إقبال المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء أو الإستفسار عن الأوراق المطلوبة بعد التيسيرات المقدمة من الدولة التي يتضمنها قانون التصالح الجديد، وذلك داخل المراكز التكنولوجية في 12 مركز ومدينة وحي على مستوى المحافظة، من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة عبر اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا.

كما تابع المحافظ، الخدمات والتسهيلات المقدمة للمواطنين، موجها بتذليل أي عقبات أمامهم لنهي الإجراءات المتعلقة بالتصالح مشيرا الى تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي، كما وجه المحافظ بتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وخلال حواره مع المواطنين، أكد المحافظ، على  أهمية استثمار هذه الفرصة التي أتاحتها الدولة المصرية لإنهاء إجراءات التصالح في مخالفات البناء المتنوعة حيث يستطيع المواطن تقديم طلب التصالح عن طريق المركز التكنولوجي بالحى أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق " تصالح" على الهاتف بعد تحميله. مشيرا الى انه تم وضع بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة في أماكن ظاهرة تتضمن الاجراءات والأوراق والمستندات المطلوبة، فضلا عن تخصيص وتجهيز أماكن لانتظار المواطنين.

كما أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تعمل على تطوير كافة المراكز والمدن تحقيقا لرؤية القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير التي تشهدها المحافظة في كافة مدنها تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال متابعته صباح اليوم الموقف التنفيذي لكورنيش كفر الزيات ومحور النعناعية.

محافظ الغربية الإستفسار عن الأوراق المطلوبة المراكز التكنولوجية الخدمات والتسهيلات المقدمة إجراءات التصالح في مخالفات البناء

مواد متعلقة

اجتماع تحالف إقليم جامعات الدلتا لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا يستقبل وفدًا من الشخصيات العامة والدينية والإعلامية

تحرير 25 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية بطنطا

ضبط 141 مخالفة مرورية وتحصيل 41 ألف جنيه غرامات فورية بالغربية

جهود لترشيد استهلاك الكهرباء وتحسين الخدمات في كفر الزيات بالغربية

رفع 112 حالة إشغال متنوعة في حملة علي مدينة طنطا

تشميع 101 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق فى الغربية

رفع 6400 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع وطرق الغربية

الأكثر قراءة

حادث سير لـ عباس أبوالحسن.. مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية للمصابين

غرامة 10 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لاتهام نانسى عجرم بسرقة أغنية للأطرش

مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية

مصلحة الضرائب تعلن عن إجراءات جديدة لملاك العقارات.. إليك التفاصيل

"فيديو جرىء" يضع الفنانة السورية هبة نور في ورطة.. القصة الكاملة

التحفظ على الفنان عباس أبوالحسن بتهمة دهس سيدتين فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

ما بعد «رئيسى».. ماذا يحدث فى إيران الآن؟

إبراهيم داود

مفاجآت شاعر عزبة المعاشات يسرى زكى.. بعد رحيله

ماجد حبته

وفاة الرئيس الإيرانى

حسين دعسة

ثلاثة أحداث.. والمجتمع الدولى يغيب عن غزة ورفح الحرب القادمة

بسنت حسن

أفلام "المسافة صفر".. من غزة رأسًا إلى مهرجان كان

محاسن السنوسي

هبوط اضطرارى لمروحية "رئيسى" يكشف نوايا العالم تجاة إيران

إسراء شوقي

خريف نتنياهو.. أرض محروقة وخيارات مُرة

محمد رفعت

بابوات مصر 2

صور

افتتاح معرض الزهور فى رحاب المتحف المصرى

تتويج لاعبى الزمالك بالكونفدرالية وسط فرحة الجماهير

يا ليلة بيضا.. الزمالك بطلاً للكونفيدرالية للمرة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المحتجين على حكومة الاحتلال يغلقون طريقا رئيسيا في القدس

ضربة كبرى لإسرائيل.. ما تأثير مذكرة اعتقال الجنائية الدولية على نتنياهو؟

الرقب: نتنياهو سيخشى السفر للخارج بعد طلب المحكمة الجنائية الدولية توقيفه (خاص)