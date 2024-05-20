الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التربية النوعية بطنطا" تُنظم الملتقى التوظيفي الثالث للخريجين

نوعية طنطا
نوعية طنطا

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة طنطا، اليوم الإثنين، ملتقى التوظيف الثالث للطلاب والخريجين، بالتعاون مع الهيئة العامة الاستعلامات، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة رانيا الإمام، عميد كلية التربية النوعية، والدكتور أكرم نمير، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أحمد يحيي رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

وأكدت الدكتورة رانيا الإمام عميد كلية التربية النوعية، أن الملتقى في نسخته الثالثة يتواكب مع استراتيجية جامعة طنطا وقطاع خدمة المجتمع بضرورة ربط الكلية بأقسامها المختلفة بسوق العمل، بهدف توفير فرص عمل وتدريب مناسب للطلاب والخريجين، تزامنا مع توجهات الدولة بضرورة الاهتمام بالخريجين وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

وأضافت "الإمام" أن حضور الملتقى فرصة للتعرف على احتياجات السوق وتطوير برامج الكلية بما يتواكب مع تلك الاحتياجات، وكذلك إتاحة فرصة التواصل المباشر لطلاب وخريجى الكلية مع ممثلي الشركات، وتعظيم الاستفادة من الشراكات المجتمعية لعمل دورات تدريبية وعقد بروتوكولات تعاون لتوظيف خريجي الكلية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأشادت الدكتورة رانيا الإمام بالدور الحيوى لكافة الجهات المشاركة ودعمها الكامل للطلاب والخريجين، والمساعدة في إعدادهم وتأهيلهم، وتحسين مساراتهم المهنية.

وشهدت فاعليات الملتقى مشاركة أكثر من 10 شركات في مختلف المجالات، إلى جانب مشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة الفربية، ووحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، وكذلك عرض بعض التجارب الناجحة لخريجى قسم التربية الفنية دفعات 1995، 2008، 2018.

شارك في فعاليات الملتقى الدكتورة نجلاء الحلبي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، وعزه سرور مدير عام مركز النيل للإعلام بطنطا، وناصر أبو طاحون رئيس اللجنة النقابية للصحفيين بالفربية، وعددًا كبير من الخبراء ورجال الأعمال، وطلبة وطالبات أقسام الكلية.

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كلية التربية النوعية رئيس الجامعة نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الهيئة العامة للاستعلامات رئيس قطاع الإعلام الداخلى توفير فرص عمل تعظيم الاستفادة من الشراكات

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