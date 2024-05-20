نجم أرسنال على رادار الدوري السعودي

كشفت صحيفة Evening Standard البريطانية، الإثنين، عن أن الدولي الغاني توماس بارتي، لاعب أرسنال، يحظى باهتمام عدد من أندية دوري روشن السعودي للظفر بخدماته.

بحسب التقرير يتفادى أرسنال خسارة لاعبه الغاني بصورة مجانية مع نهاية عقده، الذي ينتهي في يونيو 2025 إذ يبحث النادي بيع بعض اللاعبين المرتبطين بعقود لتعزيز ميزانية سوق الانتقالات، لاستهدافه التعاقد مع رأس حربة، لاعب وسط ميدان، ومدافع إضافي.

وأفاد جوش كرونكي، ابن مالك نادي أرسنال، أن ناديه سيكون نشيطًا في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة من ناحية البيع والشراء قائلًا: “على الرغم من فخرنا بالعمل الذي قمنا به في الفترة الماضية، إلا أنني أستطيع التأكيد أنه لن يهدأ العمل على كل الأصعدة في النادي، وسيستمر العمل بجد استعدادًا للموسم المقبل”.

ولعب توماس بارتي 14 مباراة مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز الذي اُختتمت منافساته الأحد، بدأ فيها 9 بشكل أساسي، وتغيّب عن 26 مباراة في كل البطولات لتعرضه لإصابتين عضليتين في الفخذ.