الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بنزيمة يطلب الرحيل عن اتحاد جدة السعودى

بنزيما
بنزيما

كشفت شبكة “ريليفو” الإسبانية، منذ قليل، عن طلب الفرنسي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة السعودي الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وانضم كريم بنزيمة إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

ولم يقدم بنزيمة مردودًا متميزًا في موسمه الأول بالدوري السعودي، حيث شارك في 33 لقاء وسجل 16 هدفًا ولم ينجح في التتويج بأي بطولة.

وقال التقرير إن بنزيما طلب الرحيل هذا الصيف، حيث يرى أن مستوى كرة القدم في الدوري منخفض بجانب نقص المرافق والمنشأت.

كما أوضح التقرير أن بنزيمة يرى عدم وجود الاحترافية الكافية للـمنافسة بشكل صحي لكي يمارس عمله بشكل محترف.

وواصل التقرير أن صندوق الاستثمار السعودي لا يرغب في رحيل كريم بنزيمة، لأن هذا سيعطي صورة سيئة ويتم نقله إلى ناد آخر في الدوري السعودي.

وأتم التقرير أن في حال وصل عرض ضخم من أوروبا، سيتم السماح للاعب بالرحيل عن الفريق.

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