كريم بنزيما يحدد شروطه للاستمرار مع اتحاد جدة السعودى

لا يزال المسلسل مستمرًا بشأن أزمة النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة السعودي.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة كريم بنزيما في الرحيل عن صفوف اتحاد جدة في الصيف المقبل، بعدما قدّم أداءً متواضعًا في أول موسم له مع الفريق السعودي، بجانب تعرضه للعديد من الإصابات.

وكان كريم بنزيما قد انضم إلى صفوف اتحاد جدة في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

كريم بنزيما يفرض شروطًا مستحيلة للاستمرار مع اتحاد جدة

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن كريم بنزيما وضع عدة شروط من أجل الاستمرار مع فريق اتحاد جدة خلال الموسم المقبل 2024 /2025، وعدم الرحيل في الصيف.

وأضافت الصحيفة أن كريم بنزيما يرغب في العودة إلى أوروبا مجددًا، بعدما أعلن عن عدم رضاه عن مستوى الفريق بشكل صريح خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى هجوم شقيق كريم بنزيما واستيائه من الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب اتحاد جدة، بعد خسارة كأس السوبر السعودي.

وبناءً عليه، أوضحت الصحيفة أن كريم بنزيما حدد عدة شروط للبقاء مع اتحاد جدة، أبرزها وأهمها رحيل المدرب مارسيلو جاياردو.

بالإضافة إلى الاستغناء عن بعض اللاعبين، منهم عبدالرزاق حمد الله، بجانب دعم صفوف فريق اتحاد جدة بصفقات عالمية قوية.

ونوّهت الصحيفة، في تقريرها، بأن هذه الشروط شبه مستحيلة؛ نظرًا لأن رحيل المدرب ليس أمرًا سهلًا، كذلك عبدالرزاق حمد الله الذي قدّم أداءً جيدًا هذا الموسم.

يأتي ذلك في الوقت الذي أبدى اتحاد جدة رغبته في التعاقد مع نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في الصيف المقبل.

يذكر أن فريق اتحاد جدة قد خسر لقب كأس السوبر السعودي، بعدما تعرّض للهزيمة أمام الهلال بنتيجة 1-4، في المباراة التي أقيمت يوم الخميس الماضي.