الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ القانون الدولى: "الجنائية الدولية" أصدرت مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وجالانت (فيديو)

نتنياهو
نتنياهو

علق الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي، على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير الجيش، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

أوضح رفعت، في حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج "صالة التحرير" الذي يُبث على قناة "صدى البلد"، أن القرار يُعد خطوة مهمة نظرًا لتورط نتنياهو في أربع جرائم تندرج تحت لوائح المحكمة الجنائية الدولية، وهي: الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب، وجرائم العدوان.

وأشار إلى أن الأدلة التي تم تجميعها والتي فحصتها المحكمة تُعطي أسبابًا مقنعة للاعتقاد بأن كلا من نتنياهو وجالانت يتحملان المسئولية الجنائية عن الجرائم المذكورة، والتي بدأت منذ 8 أكتوبر 2023.

وأكد رفعت أن استخدام المجاعة كأداة حرب وعرقلة المساعدات الإنسانية يُعدان خرقًا صريحًا لأحكام نظام روما الأساسي، مما يُعزز القضية ضد المتهمين.

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