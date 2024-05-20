بعد غياب 9 أيام.. انتشال جثمان شاب غرق ببحر شبين الكوم

نجحت قوات الإنقاذ النهري بـمحافظة المنوفية، في انتشال جثمان مهندس متغيب منذ أيام بعد أن نشرت أسرته صورًا له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تلقى اللواء عمرو رءوف، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم العميد محمد جمعة يفيد بالعثور على جثمان شاب وتعرفت الأسرة على الجثمان، ونقل الجثمان لمستشفى شبين الكوم الجامعي ووضع تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وانتقلت قوة من مركز شرطة شبين الكوم إلى موقع الحادث، وتبين أن الجثمان لمهندس إلكترونيات وبرمجة يدعي “أحمد ماهر بيومي- 35 سنة” يعاني من اضطرابات نفسية.



وتغيب المهندس عن أسرته من يوم 11 مايو، حتى تم العثور على جثمانه اليوم ببحر شبين الكوم، وقامت أسرة المتوفى بالتعرف على الجثمان، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادث.