أسامة السعيد عن طلب اعتقال نتنياهو وجالانت: "تطور مهم وكبير"

علّق الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير جريدة الأخبار، على وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وعدد من القيادات على قيد الاعتقال من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وقال "السعيد" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" إننا أمام تطور مهم حتى وإن كان على المستوى الإجرائي، متابعًا: "لأول مرة يتم توجيه اتهام بهذا المستوى لقيادات إسرائيلية".

وأضاف: "هذا تطور إيجابي للغاية ومهم وإشارة واضحة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحاول تقديم أداء مختلف عما قُدم في السنوات السابقة من تجاهل للجرائم والاتهامات الموجهة لمسئولين إسرائيليين".