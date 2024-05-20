ما الفرق بين الإنهاك الحراري وضربة الشمس.. مخاطرهما قاتلة في الصيف

يرحب معظمنا بالطقس الحار، إلا أن الحرارة الشديدة يمكن أن تكون مميتة، وتؤثر على الشباب وكبار السن والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مزمنة، وقد يُصاب عدد أكبر من المعتاد بأمراض خطيرة أو يموتون نتيجة الأمراض المزمنة المرتبطة بالطقس.

لذلك تستعرض "الدستور" مخاطر تأثير الحرارة على الجسم.

يمكن أن يكون للحرارة تأثير خطير على صحتك البدنية، وخاصة أثناء موجة الحر، لذا من المهم البحث عن علامات ضربة الشمس والإرهاق الحراري، حتى تتجنّبها.

الفرق بين الإنهاك الحراري وضربة الشمس

يعتقد الكثير من الناس أن الإنهاك الحراري وضربة الشمس هما نفس الشيء، ولكن من المحتمل أن تكون ضربة الشمس أكثر خطورة بكثير.

الإنهاك الحراري

يحدث الإنهاك الحراري عندما يفقد الجسم الماء الزائد والملح والسكريات من خلال التعرق، ويمكن علاجه بالإكثار من شرب السوائل، والابتعاد عن أشعة الشمس، ومعرفة كيفية التبريد.

ضربة الشمس

فيما تحدث ضربة الشمس عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل خطير ولا يعود الجسم قادرًا على تبريد نفسه، وتشمل الأعراض الارتباك والصداع والغثيان وتشنجات العضلات.

من الأعراض الأخرى شحوب الجلد عن المعتاد- اعتمادًا على لون بشرتك، قد يعني ذلك أن بشرتك تبدو رمادية أو أكثر اصفرارًا، وقد يكون من الأسهل ملاحظة هذا التغيير في اللون على راحتي اليدين أو الأظافر أو العينين أو اللثة أو اللسان.

يمكن أن تتطور ضربة الشمس دون سابق إنذار وتؤدي بسرعة إلى عدم استجابة الشخص، لذا من الضروري تبريدهم في أسرع وقت ممكن عن طريق لفهم في قطعة ملابس مبللة.

ويكون الرضع والأطفال هم أكثر عرضة لارتفاع درجات الحرارة، لذا ابق على اطلاع واتبع إرشادات طبية حول كيفية الحفاظ على برودة الطفل في الحرارة.