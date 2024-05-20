الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة.. "الأرصاد" تحذر من طقس الأيام المقبلة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تشهد البلاد في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن ترتفع مع تقدم الوقت وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الأيام المقبلة، إذ تشتهد البلاد موجة شرسة من ارتفاع مؤقت في الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وتغيرات مناخية بالتزامن مع بداية فصل الصيف، الذي وصفه البعض بأنَّه "أشد صيف على الإطلاق".

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الثلاثاء على كافة أنحاء الجمهورية، وتسجل القاهرة أعلى نسبة حرارة منذُ بدء الصيف.

وحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية- وفقا لآخر إصدارات النماذج العددية- ستشهد البلاد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 37: 40 درجة.

كما تنشط الرياح على مختلف المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية والمناطق المكشوفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد.

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نصائح الأرصاد للتعامل مع الحر

وفي هذا الإطار نصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجميع باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة، مثل شرب الكثير من السوائل، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وشهدت البلاد خلال طقس اليوم، الإثنين، استمرار ذروة تأثير الموجة الحارة لشديدة الحرارة طويلة الأمد نسبيًا (منخفض خمسيني)، فضلًا عن ارتفاع آخر للحرارة، ونشاط للرياح، وانعدام فرص سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم الإثنين 

وساد البلاد طقس مائل للحرارة لدافئ على السواحل الشمالية، دافئ على كاترين، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف لمائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

كما شهدت البلاد انخفاضًا في الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا، والتي وصلت إلى حد الضباب الكثيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

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