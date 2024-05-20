الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"النواب": صفقة رأس الحكمة بها تمت تحت سمع وبصر جميع الجهات المعنية بالدولة

المستشار حنفى جبالى
المستشار حنفى جبالى

قال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة وقواعد الانتفاع بها تمت تحت سمع وبصر جميع الجهات المعنية بالدولة.

وزير المالية: هناك حتمية لفتح اعتماد إضافى بـ320 مليار جنيه للوفاء بالتزامات الحماية والرعاية الاجتماعية

ومن جهته، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن هناك حتمية لفتح اعتماد إضافى بقيمة 320 مليار جنيه للسنة المالية 2023- 2024، وذلك للوفاء بالالتزامات التى وجه بها رئيس الجمهورية بشأن الحماية والرعاية الاجتماعية، ومواجهة التحديات الخارجية سواء الموجة التضخمية، والأحداث الجارية، ورفع أسعار الفائدة، وسعر الصرف مما استوجب حتمية فتح اعتماد إضافى بهذا الرقم الموجه للرعاية والحماية الاجتماعية لتيسير الأعباء عن المواطن البسيط.

 معيط: منذ عام 2018 وحتى عام 2022 لم تنحرف الموازنة العامة للدولة نهائيا

وتابع وزير المالية، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس:" منذ عام 2018 وحتى عام 2022 لم تنحرف الموازنة العامة للدولة نهائيا، على الرغم من جائحة كورونا، بالعكس انخفض عجز الدين وفقا لما ورد بالحسابات الختامية، ولكن آخر عامين هناك تحديات كبيرة، إضافة إلى حزمة كبيرة من الحماية والرعاية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، وهو ما استوجب ضرورة الوفاء هذه الالتزامات من قبل الدولة حيال المواطنين".

وأكد وزير المالية:" أن الجيد فى الأمر أننا لن نفترض هذا الحساب الإضافى المزمع فتحه بـ 320 مليار جنيه، مضيفا:" زى ما فيه ظروف استثنائية هناك أيضا إيرادات استثنائية، وبالمناسبة إيرادات صفقة رأس الحكمة أكثر من 320 مليار جنيه".
 

المستشار حنفي جبالي مجلس النواب رأس الحكمة الدكتور محمد معيط التحديات الخارجية

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