أحمد صبور: صفقة رأس الحكمة قدمت نموذجا ناجحا لجذب الاستثمارات الأجنبية

قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ إن إبرام صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات فتحت الباب الاستثمارات أجنبية أخرى لمصر.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الدستور" على هامش حضوره لمؤتمر العقار بوابة جذب الاستثمار المباشر رأس الحكمة نموذجًا أنه استهدفت الصفقة جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وتعتبر هذه الصفقة ذات أهمية كبيرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر. يتمثل دور جذب الاستثمارات الأجنبية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، كما يساهم في نقل التكنولوجيا ورفع مستوى الإنتاجية.

وأكد أنه تعتبر مصر بوابة مهمة للتجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمتلك موارد طبيعية هائلة وقاعدة بشرية كبيرة، مما يجعلها وجهة مغرية للاستثمارات الأجنبية. من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية، يمكن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات وبين دول المنطقة بشكل عام.

وأشار إلى أنه بفضل الاستثمارات الأجنبية، يمكن تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرات الصناعية والتكنولوجية في مصر، مما يعزز من قدرتها على المنافسة عالميًا وتحقيق التنمية المستدامة، علاوة على ذلك، تساهم الاستثمارات الأجنبية في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.

وأكد أنه يمثل جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر وتوقيع صفقة "رأس الحكمة" محفزًا قويًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ويعزز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات.

وأوضح أن الشراكة بين مصر والإمارات قوية للغاية، حيث تهدف هذه الصفقة إلى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات متنوعة مثل الطاقة، الصناعة، السياحة، التكنولوجيا، والبنية التحتية.

وأكد أنه تعتبر الاستثمارات الأجنبية أداة فعالة لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة إلى مصر، مما يعزز قدرتها على تطوير الصناعات المحلية وزيادة الإنتاجية، كما تسهم هذه الاستثمارات في توفير فرص عمل للشباب وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأوضح أنه من الجوانب الإيجابية الأخرى، تزيد الاستثمارات الأجنبية من حجم التبادل التجاري والصادرات، مما يدفع باتجاه تحقيق التوازن في الميزان التجاري لمصر. كما تعزز هذه الاستثمارات موقع مصر كمركز اقتصادي إقليمي ودولي مهم.

وأشار إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتوقيع صفقة "رأس الحكمة" بين مصر والإمارات يعتبران خطوة هامة نحو تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدولة المصرية ودولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.