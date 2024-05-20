"النواب" يقر 15% نسبة الأطقم الطبية الأجنبية بالمستشفيات.. و25% لمنشآت المستثمرين

وافق مجلس النواب بجلسته اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

تخفيض نسبة الأطقم الأجنبية

وخلال المناقشات أصر عدد كبير من النواب بمختلف انتماءاتهم الحزبية على تخفيض نسبة الأطقم الطبية الأجنبية في المنشآت الصحية القائمة بالفعل، لتصبح بنسبة لا تجاوز 15% بدلًا من 25% من إجمالي عدد العاملين بها.

كما وافق على أن تكون النسبة 25% فقط للأطقم الطبية الأجنبية في المستشفيات التي سينشئها المستثمر على نفقته بعد صدور هذا القانون.