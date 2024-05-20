يعتقد الخبير العسكري البريطاني ألكسندر ميركوريس بأن الأوكرانيين متخوفون من تمكن الجيش الروسي من بسط سيطرته على مدينة زابوروجيه قريبا.



وقال ميركوريس عبر قناته في منصة يوتيوب: تتولد لدى الأوكرانيين مخاوف متزايدة من تطور الأوضاع السيئة على الجانب الأوكراني من الجبهة، لدرجة تسمح بتقدم القوات الروسية باتجاه الشمال، واندلاع معركة للسيطرة على مدينة زابوروجيه.



ووفقا للخبير: بدأت البلدات الكبيرة التي تسيطر عليها أوكرانيا تخلو من سكانها، فالمدنيون بدأوا بالمغادرة بسبب حملة التعبئة العدوانية التي تقوم بها كييف.



وأشار ميركوريس إلى أن المزيد والمزيد من الأوكرانيين يرفضون الذهاب إلى الجبهة والموت في المعركة.



بالإضافة لذلك، فإن هجرة السكان في المدن ترجع لمخاوف المدنيين من تحولها لساحات قتال عما قريب، بسبب التقدم السريع للقوات الروسية.



في الأشهر الأخيرة، ألحق الجيش الروسي سلسلة هزائم خطيرة بالقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العمليات الخاصة وحرر بلدات رئيسية مثل "أفديفكا" و"مارينكا" و"أوتشيرتينو"، بالإضافة إلى عدد كبير من القرى الأخرى في دونباس.



بالإضافة لذلك، بدأت القوات الروسية بالتقدم بنجاح باتجاه خاركوف، وكبدت "الفيلق الأجنبي" والقوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.



